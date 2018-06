Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder sieht Deutschland in der Pflicht, Ägypten als Stabilitätsfaktor in der arabischen Welt zu stärken. Die Region sei ein Pulverfass und die Entwicklung in Libyen, Syrien und im Jemen bedrohten direkt auch die Sicherheit in Deutschland und Europa, sagte Kauder der Deutschen Presse- Agentur in Berlin. "Sollte sich auch noch Ägypten destabilisieren, dann stünde die arabische Welt von der algerischen Grenze bis zur iranischen Grenze in Flammen. Kauder ist am Wochenende nach Ägypten gereist.

