Jerusalem (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat das geplante Atomabkommen mit dem iran scharf kritisiert. "Das gefährliche Abkommen, das derzeit in Lausanne verhandelt wird, bestätigt alle unsere Befürchtungen und übertrifft sie sogar noch", sagte Netanjahu am Sonntag in Jerusalem.

