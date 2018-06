Niederlande ohne Robben nur 1:1 gegen Türkei

Amsterdam (dpa) - Der WM-Dritte Niederlande droht in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2016 den Anschluss zu verlieren. Ohne Bayern-Star Arjen Robben und Top-Torjäger Robin van Persie kam die Elftal von Bondscoach Guus Hiddink am Samstag in Amsterdam nur zu einem 1:1 (0:1) gegen die Türkei. Sie liegt als Dritter der Gruppe A bereits sechs Punkte hinter Spitzenreiter Tschechien zurück. Erst in der Nachspielzeit rettete Wesley Sneijder der Oranje-Auswahl einen Punkt, nachdem Burak Yilmaz (37. Minute) die Türkei in Führung gebracht hatte.

Frühe Führung reicht nicht zum Sieg: Italien 2:2 in Bulgarien

Sofia (dpa) - Italien hat in der Qualifikation zur Fußball-EM 2016 in Frankreich einen leichten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Squadra Azzurra kam am Samstagabend in Sofia nicht über ein 2:2 (1:1) gegen Bulgarien hinaus und verpasste damit die Chance, in der Gruppe H nach Punkten wieder mit Tabellenführer Kroatien gleichzuziehen. Die frühe Führung durch ein Eigentor von Jordan Minew (4. Minute) reichte dem Team mit dem Dortmunder Ciro Immobile nicht. Iwelin Popow (11.) und der Karlsruher Zweitliga-Profi Ilian Micanski (17.) schossen binnen sieben Minuten die Führung für Bulgarien heraus. Erst sechs Minuten vor dem Ende rettete der eingewechselte Eder Italien das Remis.

Berlin Volleys verpassen Heim-Finale der Champions League



Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys haben den Einzug ins Finale der Volleyball-Champions-League verpasst. Der deutsche Meister unterlag am Samstag vor 9300 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle dem russischen Top-Team Zenit Kasan mit 1:3 (24:26, 25:21, 22:25, 15:25). Im Spiel um Platz drei müssen die Gastgeber an diesem Sonntag gegen PGE Skra Belchatow aus Polen antreten.

Siegesserie von Bamberg gerissen - München vorzeitig in Playoffs

Frankfurt/Main (dpa) - Die Siegesserie der Brose Baskets Bamberg ist gerissen. Nach 16 Spielen ohne Niederlage verlor der frühere mehrfache Meister am Samstagabend überraschend bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 73:83 (41:44) und erhielt im Kampf um die Tabellenspitze in der Basketball-Bundesliga einen empfindlichen Dämpfer. Während Bamberg punktgleich mit Alba Berlin an der Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga liegt, wahrte Ludwigsburg seine Playoff-Chancen.

Rhein-Neckar Löwen wieder Erste - Flensburg-Handewitt verliert

Leipzig (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga der Männer zurück erobert. Der deutsche Vizemeister gewann am Samstag in eigener Halle mit 29:24 (17:11) gegen den VfL Gummersbach. Durch den 25. Sieg im 28. Spiel verdrängten die Mannheimer den THW Kiel auf den zweiten Platz. Der Titelverteidiger kann mit einem Sieg an diesem Sonntag beim Aufsteiger HC Erlangen an die Tabellenspitze zurückkehren.

Deutscher Damen-Tag in Miami: Auch Petkovic und Kerber weiter

Miami (dpa) – Andrea Petkovic und Angelique Kerber haben den erfolgreichen Samstag für die deutschen Tennis-Damen beim WTA-Hartplatz-Turnier in Miami perfekt gemacht. Die an Nummer neun gesetzte Petkovic besiegte Kristina Mladenovic aus Frankreich mit 6:0, 6:2. Im Achtelfinale trifft die Darmstädterin auf Jekaterina Makarowa. Kerber zog durch einen Drei-Satz-Sieg (7:5, 3:6, 6:4) über die Britin Heather Watson in die dritte Runde ein. Qualifikantin Tatjana Maria war mit dem 6:0, 7:6 (7:4)-Sieg gegen Eugenie Bouchard eine Riesenüberraschung gelungen.

Qualifikant Alexander Zverev in Miami ausgeschieden

Miami (dpa) – Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Miami ausgeschieden. Das 17 Jahre alte Nachwuchs-Talent aus Hamburg verlor am Samstag sein Zweitrundenmatch gegen den Tschechen Lukas Rosol mit 6:7 (0:7), 3:6. Zum Auftakt hatte sich Qualifikant Zverev gegen den zehn Jahre älteren Australier Sam Groth durchgesetzt.

Moto2-Piloten Cortese und Folger starten von Platz vier und fünf

Doha (dpa) - Sandro Cortese und Jonas Folger haben in der Qualifikation für das Auftaktrennen der Motorrad-Weltmeisterschaft den vierten und fünften Platz belegt. Der ehemalige Moto3-Champion Cortese wies am Samstag einen Rückstand von 0,422 Sekunden auf den Briten Sam Lowes auf, der sich die Pole Position für das Nachtrennen der Moto2 am Sonntag sicherte. Folger war 0,515 Sekunden langsamer Der einzige deutsche MotoGP-Pilot, Stefan Bradl, schaffte es nur auf Rang 18.

Russe Chernetski siegt auf 6. Etappe der Katalonien-Rundfahrt



Port Aventura (dpa) - Der russische Radprofi Sergej Chernetski hat am Samstag die 6. Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Fahrer vom Katusha-Team setzte sich nach 194,1 Kilometern von Cervera nach Port Aventura im Sprint einer zwölfköpfigen Spitzengruppe durch und feierte seinen ersten Saisonsieg. Der Franzose Julian Alaphilippe (Etixx-Quick-Step) wurde Zweiter, Maciej Paterski (CCC Sprandi) aus Polen fuhr als Dritter über die Ziellinie. Gesamtführender bleibt Richie Porte (Sky).

Triathlon-Olympiasieger Frodeno gewinnt Halb-Ironman in Kalifornien

Oceanside (dpa) - Jan Frodeno hat mit einem Sieg beim Halb-Ironman im kalifornischen Oceanside einen perfekten Saisoneinstand gefeiert. Der Triathlon-Olympiasieger von 2008 in Peking setzte sich am Samstag nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und einem Halbmarathon in 3:47:08 Stunden vor dem Amerikaner Andy Potts durch (+ 1:35 Min). Dritter wurde der Kanadier Lionel Sanders (+ 2:11 Minuten).

Joppich und Bingenheimer Deutsche Florett-Meister 2015

Tauberbischofsheim (dpa) - Sandra Bingenheimer aus Tauberbischofsheim und Peter Joppich aus Koblenz haben sich die deutschen Meistertitel im Florettfechten gesichert. Lokalmatadorin Bingenheimer verteidigte am Samstag gegen Carolin Golubytskyi ihren Titel. Joppich setzte sich mit seinem sechsten DM-Erfolg an die Spitze der ewigen Bestenliste.

Golfprofi Ritthammer vor Schlusstag in Agadir auf Rang 13

Agadir (dpa) - Golfprofi Bernd Ritthammer geht nach dem unerwarteten Ausscheiden von Marcel Siem am Sonntag auf dem geteilten 13. Rang als bestplatzierter Deutscher in den Finaltag der Trophée Hassan II in Marokko. Der Nürnberger spielte bei dem mit 1,5 Millionen Euro dotierten Turnier am Samstag eine 71er Runde und verbesserte sich mit 212 Schlägen um weitere fünf Plätze. Die Führung haben die beiden Schotten Andrew McArthur und Richie Ramsay sowie der Franzose Romain Wattel mit jeweils 209 Schlägen inne.