Abuja (AFP) Überschattet von islamistischer Gewalt und technischen Pannen haben die Nigerianer am Wochenende mit hoher Beteiligung ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten gewählt. In 300 Wahllokalen wurde die Abstimmung am Sonntag nachgeholt, weil dort am Samstag die elektronische Wählerregistrierung nicht funktioniert hatte. Im Nordosten des Landes griffen Luftwaffe und Bodentruppen am Sonntag Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram an, die Wahlbüros attackiert hatten.

