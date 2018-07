Köln (SID) - Die deutschen Weltmeister müssen in ihrem ersten EM-Qualifikationsspiel 2015 gegen Georgien in Tiflis bestehen. Mit dabei wird erstmals offiziell als Kapitän Bastian Schweinsteiger sein. Neben dem Nachfolger von Philipp Lahm, der erstmals seit dem WM-Triumph für das DFB-Team auflaufen wird, kehrt auch Manuel Neuer nach seiner Schleimbeutelentzündung im Knie wieder ins Tor zurück. Anpfiff der Partie ist um 18.00 Uhr.

Beim Großen Preis von Malaysia in Sepang geht es ab 9.00 Uhr um den Sieg im zweiten Saisonrennen. Von der Pole Position geht Auftaktsieger und Weltmeister Lewis Hamilton ins Rennen, der auch beim zweiten WM-Lauf wieder ganz oben auf dem Podium stehen will. Sein Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg startet diesmal nur von Platz drei. Zwischen die beiden Piloten schob sich Sebastian Vettel nach einer starken Leistung in seinem Ferrari.

Die neue Saison wird mit dem Großen Preis von Katar in Doha eröffnet. Sechs deutsche Piloten sind in diesem Jahr in der WM dabei. In der Königsklasse MotoGP startet ab 20.00 Uhr der zu Forward-Yamaha gewechselte Stefan Bradl. Für Sandro Cortese, Jonas Folger, Marcel Schrötter und WM-Rückkehrer Florian Alt wird es bereits ab 18.20 Uhr in der Moto2 ernst. Zuerst geht es aber für Moto3-Fahrer Philipp Öttl ab 17.00 Uhr um die ersten WM-Punkte.