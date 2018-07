Leipzig (SID) - Ex-Weltmeister Marcel Hacker hat beim Langstreckentest der Ruderer in Leipzig eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Der Routinier aus Magdeburg belegte nach sechs Kilometern in 22:10 Minuten Platz zwei hinter dem Rostocker Stephan Krüger (21:51). Im Frauen-Einer setzte sich Marie-Catherine Arnold aus Hannover in 23:52 Minuten vor Julia Lier (Halle/Saale/23:59) durch.

Im Zweier ohne Steuermann waren Maximilian Munski/Hannes Ocik (Lübeck/Schwerin) nicht zu schlagen. Im Zweier ohne Steuerfrau ruderten Alexandra Höffgen/Kerstin Hartmann (Neuss/Ulm) auf Platz eins.