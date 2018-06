Khartum (AFP) Sudanesische Rebellen haben nach eigenen Angaben bei Kämpfen mit Regierungstruppen 54 Soldaten getötet. Zudem sei es ihnen gelungen, den Militärstützpunkt in Habila im Bundesstaat Süd-Kordofan zu erobern, teilte die Sudanesische Volksbefreiungsbewegung Nord (SPLM-N) am Samstag mit. Die Armee widersprach dieser Darstellung. Die Angreifer seien zurückgedrängt worden, sagte ein Militärsprecher. Er warf den Rebellen vor, Zivilisten angegriffen, Häuser zerstört und einen Markt in Brand gesetzt zu haben. Die Angaben der Konfliktparteien können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

