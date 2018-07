Tunis (AFP) Tunesische Sicherheitskräfte haben nach offiziellen Angaben neun bewaffnete Extremisten getötet. Wie das Innenministerium in Tunis am Sonntag mitteilte, gehörten die Männer der Brigade Okba Ibn Nafaa an, der größten Dschihadistengruppe Tunesiens, die für den Anschlag auf das tunesische Nationalmuseum Bardo verantwortlich gemacht wird. Die Dschihadisten seien bei einem Einsatz am Samstagabend in der Gebirsregion Sidi Aïch im Gouvernorat Gafsa getötet worden, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Mohamed Ali Aroui, der Nachrichtenagentur AFP. Sie hätten zu den "gefährlichsten Terroristen Tunesiens" gehört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.