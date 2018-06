London (dpa) - Das umstrittene Kunstwerk "My Bed" (Mein Bett) aus einer Matratze, schmuddeligen Laken und leeren Schnapsflaschen ist von Dienstag an im Londoner Museum Tate Britain zu sehen.

Die englische Künstlerin Tracey Emin (51) hat es nach eigenen Worten als "Selbstporträt aus Objekten" angefertigt, nachdem eine Beziehung traumatisch geendet hatte.

1999 schaffte Emin es damit in die engere Auswahl für den renommierten Turner-Preis, was für einen kleinen Skandal in der Kunstwelt sorgte. Heute gehört es zu den berühmtesten modernen Kunstwerken Großbritanniens.

Bis Juni 2016 wird das ungemachte Bett, neben dem Kondome, ein Plüschtier, Zigarettenpackungen, eine Nagelschere und andere Gegenstände herumliegen, in der Tate Britain zu sehen sein. Um das Bett herum hängen zwei von Emin ausgewählte Gemälde des in Dublin geborenen Künstlers Francis Bacon (1909-1992). Außerdem hat sie dem Museum anlässlich der Ausstellung sechs eigene Bilder vermacht.

Vergangenen Sommer hatte der Kunsthändler Jay Jopling das Bett im Namen des deutschen Industriellen und Sammlers Christian Graf Dürckheim-Ketelhodt für mehr als drei Millionen Euro ersteigert. Zuvor hatte es dem namhaften Londoner Kunstsammler Charles Saatchi gehört. Nach der Ausstellung in London soll das Kunstwerk in Emins Heimatstadt Margate zu sehen sein, anschließend in Liverpool.