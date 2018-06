Indianapolis (dpa) - Den Dallas Mavericks fehlt in der Schlussphase der regulären NBA-Saison die Konstanz. Bei den Indiana Pacers kassierten Dirk Nowitzki und Co. eine ärgerliche, weil unnötige 99:104-Niederlage.

"Wir haben gut gekämpft, alles gegeben. Am Einsatz lag es nicht", sagte Deutschlands Basketball-Star ernüchtert. Ein Grund für die Pleite war das Fehlen von Monta Ellis, der wegen einer Wadenverletzung passen musste. "Unser bester Scorer ist schwer zu ersetzen", meinte Nowitzki. Ellis erzielt im Schnitt 19,1 Punkte pro Partie.

Acht Spieltage vor Rundenschluss in der Nordamerika-Liga sollte die Teilnahme an den Playoffs für Dallas relativ sicher sein. Doch der siebte Platz in der Western Conference ist kein Ruhekissen. Das Abrutschen auf den achten Platz gilt es tunlichst vermeiden, denn dann träfen die Texaner in der ersten Playoff-Runde auf den Topclub aus dem Westen. Den Golden State Warriors ist bei einer Bilanz von 60:13-Siegen Platz eins nicht mehr zu nehmen. Einen gewichtigen Schritt nach vorn können die Mavericks (45:29) am Mittwoch mit einem Erfolg gegen den Konkurrenten Oklahoma (42:32) machen.

Hinter Chandler Parsons (27 Punkte) war Nowitzki mit 19 Punkten und fünf Rebounds zweitbester Korbschütze seines Teams, das zur Pause noch mit 61:55 geführt hatte. Die zuvor viermal sieglosen Pacers, die auf Platz zehn im Osten bleiben, drehten in der Endphase mit einer starken Defensive und 28 Punkten von CJ Miles die Partie.

"Es ist ein schmaler Grat. Ein paar Ballverluste hier und da können große Auswirkungen haben. Wenn du die kleinen Dinge nicht richtig machst, wird es immer schwer", analysierte Dallas-Coach Rick Carlisle. Parsons hätte die Mavs fast noch in die Verlängerung gerettet. 3,9 Sekunden vor Schluss verfehlte sein Drei-Punkte-Wurf knapp das Ziel.

