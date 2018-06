Lausanne (AFP) Im schweizerischen Lausanne sind die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in großer Runde fortgesetzt worden. Zum ersten Mal seit November beriet der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Montag mit allen seinen Kollegen von der 5+1-Gruppe aus den fünf UN-Vetomächten und Deutschland. Neben US-Außenminister John Kerry und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) saßen auch die Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Russland und China - Laurent Fabius, Philip Hammond, Sergej Lawrow und Wang Yi - sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit am Tisch.

