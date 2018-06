Marseille (AFP) In Frankreich sind bisher 325 Familienangehörige und Freunde der 150 Opfer des Germanwings-Absturzes in den Alpen empfangen worden. "Bis heute sind 325 Menschen nach Seyne-les-Alpes gereist", dem Dorf in der Nähe des Unglücksortes, wie Germanwings-Geschäftsführer Oliver Wagner am Montag im südfranzösischen Marseille berichtete. Die meisten seien deutsche und spanische Familienangehörige gewesen, aber auch Angehörige aus Mexiko, Japan, Kolumbien, Venezuela oder Argentinien seien gekommen.

