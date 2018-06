Straßburg (AFP) Fast ein halbes Jahrhundert nach seiner Ausweisung aus Frankreich wegen seiner führenden Rolle bei der Studentenrevolte vom Mai 1968 will Daniel Cohn-Bendit nun Franzose werden. Er werde die doppelte Staatsangehörigkeit beantragen, sagte der legendäre Studentenführer und ehemalige Europaabgeordnete der Grünen am Montag der Nachrichtenagenur AFP. Er fühle sich sowohl als Deutscher als auch als Franzose. "Das will ich nun mit der doppelten Staatsangehörigkeit materialisieren".

