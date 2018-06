Berlin (AFP) Angesichts der wachsenden Zahl von Wohnungseinbrüchen will die Union die Sicherung von Wohnungen steuerlich begünstigen. Über eine entsprechende Neuregelung solle in den kommenden Wochen mit der SPD gesprochen werden, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montag in Berlin. Einbruchsdiebstähle sollten erschwert werden, dafür solle die Sicherung der Wohnungen steuerlich begünstigt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.