Heraklion (AFP) Ein in Griechenland zu nationaler Berühmtheit gelangtes Krokodil ist in dem See auf Kreta tot aufgefunden worden, in den es sein Besitzer mutmaßlich vor zwei Jahren aussetzte. Wie die Behörden am Montag unter Berufung auf Tierärzte mitteilten, starb "Sifis" - kretisch für Josef - vermutlich an Kälte. Im Februar waren die Temperaturen auf Kreta teilweise bis fast auf den Gefrierpunkt gesunken - durchaus unüblich für diesen Teil Griechenlands.

