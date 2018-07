Jakarta (AFP) Durch gepanschten Alkohol sind in Indonesien erneut neun Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt zehn Männer seien nach dem Genuss von mit Mückenschutzmittel gestrecktem Gin ins Krankenhaus gekommen, nur einer habe überlebt, teilte die Polizei am Montag mit. Das Getränk hatten sie demnach bei Straßenhändlern in der Stadt Prabumulih auf Sumatra gekauft.

