Den Haag (AFP) Der wegen schwerer Verbrechen in Bosnien und Kroatien während der Balkankriege angeklagte serbische Ultranationalist Vojislav Seselj muss erneut in Haft. Das UN-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien hob die vorläufige Haftverschonung für den 60-Jährigen am Montag auf. Zuvor hatte Seselj damit gedroht, er werde nicht wieder zu dem gegen ihn laufenden Prozess erscheinen.

