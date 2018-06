Kuwait-Stadt (AFP) Vor der dritten internationalen Geberkonferenz für Syrien am Dienstag in Kuwait hat die UNO zu großzügigen Spenden aufgerufen. Werde das Spendenziel von 8,4 Milliarden Dollar (7,7 Milliarden Euro) nicht erreicht, drohe in dem Bürgerkriegsland eine "entsetzliche und gefährliche humanitäre Katastrophe", sagte der UN-Sondergesandte für humanitäre Fragen, Abdullah al-Maatuk am Montag in Kuwait-Stadt während eines Treffens mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Diese stellten Hilfen in Höhe von mehr als 480 Millionen Dollar (442 Millionen Euro) in Aussicht.

