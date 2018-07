Vorher Sydney, Mailand und Paris, im Anschluss Amsterdam und London: Die Deutschland-Tour der 31-jährigen Folk-Sängerin aus Neuseeland ist bestens eingebettet. In ihrer Heimat sind Frasers Alben regelmäßig Anwärter für die Nummer eins der Charts, in Deutschland schaffte sie es vor fünf Jahren mit der Single "Something in the water" immerhin auf Platz acht. Auftritte sind in Berlin (22.), München (23.) und Köln (24.) geplant. Tour Brooke Fraser

