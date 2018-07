Baden-Baden (dpa) - Dire-Straits-Star Mark Knopfler (65) hat mit seinem Soloalbum "Tracker" den ersten Platz der offiziellen deutschen Charts behauptet.

Das Stuttgarter Hip-Hop-Quartett Die Orsons steigt mit "What's Goes?" auf der Zwei ein und erreicht damit seine bisher beste Charts-Platzierung, wie GfK Entertainment berichtete.

Auch auf den weiteren Plätzen mischen Neueinsteiger die Charts auf: Der britische Newcomer James Bay (24) springt mit seinem Debütalbum "Chaos And The Calm" auf Platz drei. Die kalifornische Rockband Toto folgt mit "Toto XIV" auf der Vier, Bluesrock-Gitarrist Joe Bonamassa (37) ist Fünfter mit "Muddy Wolf At Red Rocks" und die Trancecore-Band Eskimo Callboy Sechster mit "Crystals".

Neu an der Spitze der Single-Charts ist der belgische DJ Lost Frequencies (21) mit seinem Dance-Track "Are You With Me". "Cheerleader (Felix Jaehn Remix)" von OMI ist Zweiter vor "Love Me Like You Do" von Ellie Goulding (28) auf der Drei. Bester Neueinsteiger: Gestört aber Geil & Koby Funk feat. Wincent Weiss mit "Unter meiner Haut" auf der Zwölf.