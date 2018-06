Peking (AFP) Die chinesische Regierung hat die Landung zweier US-Kampfjets in Taiwan kritisiert, das sie als Teil Chinas betrachtet. Peking habe den USA die förmliche Missbilligung des Vorganges übermittelt, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag. Nach US-Angaben waren die beiden F-18-Kampfjets der US-Luftwaffe am Mittwoch wegen technischer Probleme auf einer Militärbasis nahe der südlichen Stadt Tainan gelandet.

