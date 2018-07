Düsseldorf (AFP) Der Copilot der mutmaßlich von ihm zum Absturz gebrachten Germanwings-Maschine hat in den Tagen vor dem Absturz im Internet nach Arten und Umsetzungsmöglichkeiten einer Selbsttötung recherchiert. Außerdem informierte er sich an mindestens einem Tag mit Suchbegriffen über Cockpittüren und deren Sicherheitsvorkehrungen, teilte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstag mit. Dies habe die Auswertung eines Tablets des 27-Jährigen ergeben.

