Lausanne (AFP) Zwölf Jahre nach Beginn internationaler Verhandlungen über den iranischen Atomkonflikt ist in Lausanne ein Durchbruch gelungen: "Die Schlüssel-Parameter sind vereinbart", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstagabend. Wenn Teheran seine Kapazitäten zur Urananreicherung um zwei Drittel abbaut, heben USA und EU ihre Wirtschaftssanktionen auf. Ein endgültiges Abkommen, um Teheran von der Atombombe abzuhalten, sei "so nah wie nie", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

