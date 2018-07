Berlin (AFP) Das Bundesverfassungsgericht wird keine Grundsatzentscheidung zu Kruzifixen an bayerischen Schulen fällen: Der klagende Lehrer hat seine Verfassungsbeschwerde zurückgezogen, wie ein Sprecher des Gerichts in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte sagte. Er bestätigte damit einen Bericht der Internetausgabe der Online-Ausgabe der "tageszeitung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.