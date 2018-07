Dortmund (dpa) - Ein echtes Spitzenspiel ist die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Karsamstag nicht, aber der Klassiker elektrisiert trotzdem die Fußball-Fans.

Brisanz bieten die Duelle der beiden deutschen Topclubs immer. Von Wembley-Triumph, Pokal-Lehrstunde und Elfmeterpech - die jüngsten 15 Duelle im Überblick.

26. Februar 2011: FC Bayern München - Borussia Dortmund 1:3

Mit dem Sieg in München liefert Dortmund sein Meisterstück ab. In 200 Ländern schaut man zu, als Lucas Barrios, Nuri Sahin und Mats Hummels für den BVB und Luiz Gustavo für Bayern treffen. Auf Borussen-Seite leidet nur Klopps Brille: Beim Jubeln geht sie zu Bruch.

19. November 2011: FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:1

Als "Hort der Glückseligkeit" preist Präsident Hoeneß seinen FCB auf der Jahreshauptversammlung. Am Tag darauf schlägt Dortmund zu. In einem Duell auf Augenhöhe ist Jungstar Mario Götze der Matchwinner gegen den FCB, der zuvor in fünf Heimspielen 23 Tore erzielt hatte.

11. April 2012: Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:0

Elfmeter verschossen, Großchance vergeben, Abseits aufgehoben - an dem schwarzen Abend verspielt Pechvogel Arjen Robben mit dem FC Bayern endgültig die Meisterschaft. Wie im November wäre auch diesmal mehr drin gewesen, aber wieder hat Dortmund die Nase vorn.

12. Mai 2012: Borussia Dortmund - FC Bayern München 5:2

Meister Dortmund krönt im DFB-Pokalfinale eine traumhafte Saison und feiert das erste Double der Vereinsgeschichte. Der FC Bayern liefert vor allem in der Abwehr eine desaströsen Leistung, Trainer Jupp Heynckes bezeichnet den Auftritt anschließend als "katastrophal".

12. August 2012: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1

Die Bayern gewinnen nach zuvor fünf Niederlagen gegen den BVB in Serie erstmals wieder - wenn auch nur im nationalen Supercup. "Psychologisch gut", urteilt Heynckes. Nach drei zweiten Plätzen in der Vorsaison darf der FCB mal wieder eine Trophäe in Empfang nehmen.

1. Dezember 2012: FC Bayern München - Borussia Dortmund 1:1

Das Giganten-Treffen bleibt diesmal ohne Sieger, mit dem 1:1 im Bundesligaduell können sich beide Vereine anfreunden. Getrübt wird die Partie von der schweren Verletzung Holger Badstubers, der mit einem Kreuzbandriss auf Krücken aus der Arena humpelt.

27. Februar 2013: FC Bayern München - Borussia Dortmund 1:0

Die bayerische Revanche glückt: Im DFB-Pokal-Viertelfinale bezwingt Heynckes' erstarktes Team durch ein Tor ausgerechnet von Robben den Titelverteidiger. Im vorgezogenen Endspiel gewinnen die Bayern - und dürfen endlich auch wieder in einem bedeutenden Wettbewerb jubeln.

4. Mai 2013: Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:1

Die Generalprobe für das Champions-League-Finale wenige Wochen später endet mit einem leistungsgerechten Remis. Damit bleiben die Bayern auch im sechsten Bundesliga-Duell ohne Dreier gegen die Schwarz-Gelben - und holen erstmals 2013 in der Liga nur einen Punkt.

25. Mai 2013: Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:2

Im Finale von Wembley muss Mario Götze kurz vor seinem Wechsel zum Kontrahenten verletzt mitanschauen, wie Robben die Bayern in der 89. Minute auf den Thron ballert. Nach zwei Finalniederlagen erobern die Bayern bei Heynckes internationalem Abschied den Henkel-Pott.

27. Juli 2013: Borussia Dortmund - Bayern München 4:2

Dämpfer fürs Selbstbewusstsein vor Beginn der neuen Ligasaison: Mit viel Offensivdrang bezwingt der BVB im nationalen Supercup den Erzrivalen. Ohne die verletzten Manuel Neuer, Franck Ribéry und Neueinkauf Götze verpasst Starcoach Pep Guardiola den ersten Titel.

23. November 2013: Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:3

Bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schockt Mario Götze mit dem 1:0 für Bayern die BVB-Fans, die ihn nach seiner Einwechselung bei jeder Ballberührung mit einem gellenden Pfeifkonzert bedenken. Arjen Robben und Thomas Müller machen dann alles klar.

12. April 2014: FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:3

Der BVB fertigt leidenschaftslose Bayern ab. Nur drei seiner bis dato 833 Liga-Heimspiele verloren die Münchner höher. Nach dem Gewinn der Turbo-Meisterschaft kommt Bayern nicht auf Touren. "Und ihr wollt deutscher Meister sein", skandierten die BVB-Fans hämisch.

17. Mai 2014: Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:2 n.V.

Arjen Robben schlüpft wie ein Jahr zuvor im Champions-League-Endspiel in die Rolle des Finalhelden. Sein 1:0 ebnet den Weg zum erneuten Double. Bitter für Dortmund: Ein Kopfball von Mats Hummels in der regulären Spielzeit war hinter der Linie, doch das Tor zählte nicht.

13. August 2014: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0

Bei der ersten Siegerehrung der Saison bleibt den erfolgsverwöhnten Bayern nur die Zuschauerrolle. Neben der Niederlage gegen den Erzrivalen schmerzt die schwere Knieverletzung von Javi Martínez. Pierre-Emerick Aubameyang feiert sein 2:0 mit Spider-Man-Maske.

1. November 2014: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1

Den vorletzten Tabellenrang findet Jürgen Klopp "beschissen". Als die Bayern-Stars ihren verdienten 2:1-Sieg feiern, müssen Klopp & Co. die branchenüblichen Schmähgesänge ertragen. "Zweite Liga, Dortmund ist dabei", schallt es schadenfroh durch die Arena.

Vorschau bei der DFL

Info-Grafik bei der DFL