Jerusalem (AFP) Die israelische Regierung hat nach dem in Lausanne ausgehandelten Rahmenabkommen zum iranischen Atomprogramm vor einem "historischen Fehler" gewarnt. Wenn die Eckpunkte von Lausanne die Grundlage eines abschließenden Abkommens bildeten, "wäre das ein historischer Fehler, der die Welt viel gefährlicher machen wird", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von Regierungsvertretern in Jerusalem.

