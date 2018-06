Sydney (dpa) - Der britische Prinz Harry (30) wird vor dem baldigen Ende seiner Soldatenkarriere noch in der australischen Armee dienen. Er soll dort am Ostermontag zu einem vierwöchigen Einsatz eintreffen.

Harry sei in Einheiten in der Nähe von Sydney stationiert, teilte der Chef der Verteidigungskräfte, Mark Binskin, am Donnerstag mit.

"Wir haben ein ehrgeiziges Programm zusammengestellt", sagte Binskin. Captain Wales, wie Harry in der Armee heißt, werde an Trainingseinsätzen im Feld und in der Stadt teilnehmen sowie an "Aktivitäten mit der indigen Bevölkerung".

Prinz Harry hatte im März seinen Abschied aus der Armee angekündigt. Er hat dann zehn Jahre gedient. Nach dem Einsatz in Australien ist ein offizieller Besuch in Neuseeland vorgesehen. Nach dem Ausscheiden aus der Armee will er zunächst als Freiwilliger bei einem Projekt in Afrika arbeiten.

Harry wird in Kürze zum zweiten Mal Onkel: Sein Bruder Prinz William und dessen Frau Kate erwarten im April ihr zweites Kind. Dann rückt Harry in der Thronfolge von Platz vier auf Platz fünf. Vor ihm stehen Prinz Charles, sein älterer Bruder Prinz William, dessen Sohn Prinz George und dessen Geschwisterchen.

Mitteilung der Armee