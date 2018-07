Lausanne (AFP) In den tagelangen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ist am Donnerstag in Lausanne ein Durchbruch gelungen: Es habe "eine Einigung auf Eckpunkte für eine abschließende Vereinbarung gegeben", teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif schrieb: "Lösungen gefunden". "Gute Nachrichten" lautete der Twitter-Beitrag der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. In den kommenden Minuten sollten vor Journalisten die Einzelheiten verkündet werden.

