Hannover (AFP) Das Atomkraftwerk Emsland ist am Freitag wegen eines Zwischenfalls vom Netz genommen worden. Aufgrund einer durch Messgeräte festgestellten "Kleinstleckage" sei das Kraftwerk am Mittag "vorsorglich zur Fehlersuche vom Netz getrennt" worden, teilte das niedersächsische Umweltministerium in Hannover mit. "Radioaktivität ist bei dem Vorfall nicht ausgetreten."

