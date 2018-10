Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat Helmut Kohl (CDU) zu dessen 85. Geburtstag an diesem Freitag gratuliert und die Verdienste des Altkanzlers um Europa und die Einheit Deutschlands gewürdigt. "An ihrem Ehrentag blicke ich - zusammen mit unzähligen Menschen - auf das, was Sie für unser Land, für den Frieden und für Europa geleistet haben", schrieb Gauck laut Bundespräsidialamt an Kohl. "Ich danke Ihnen von Herzen für das, was Sie für unser Land getan haben."

