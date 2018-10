Berlin (AFP) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für mehr Ausweiskontrollen an Flughäfen skeptisch. "Dauerkontrollen aller Flugpassagiere im Schengen-Raum können auf jeden Fall nicht von der Bundespolizei geleistet werden", erklärte GdP-Vizechef Sven Hüber am Freitag in Berlin. "Dafür ist einfach kein Personal vorhanden." Selbst ohne zusätzliche Kontrollen fehlten der Bundespolizei 2900 Beamte.

