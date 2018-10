Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich bestürzt über den blutigen Anschlag der islamistischen Shebab-Miliz in der ostkenianischen Stadt Garissa geäußert. "Dieser Anschlag auf unschuldige Menschen bringt erneut zum Ausdruck, mit welcher Brutalität die Terroristen von Al-Shabaab vorgehen und dass sie in ihrer menschenverachtenden Gesinnung keinerlei Skrupel kennen", erklärte Steinmeier am Freitag in Berlin. Er sicherte der Regierung in Nairobi "die Solidarität der Bundesregierung im Kampf gegen diesen Terror" zu.

