Straßburg (AFP) Im Tauziehen um neue Finanzhilfen für Griechenland hat der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlaments, Manfred Weber (CSU), die Linksregierung in Athen vor einem "Doppelspiel" gewarnt. Es könne nicht angehen, dass griechische Regierungsvertreter in Brüssel etwas vereinbarten und dann zu Hause etwas anderes erklärten, sagte Weber in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Regierungschef Alexis Tsipras müsse seinen Bürgern "reinen Wein einschenken".

