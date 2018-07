Paris (AFP) Die französische Justiz hat abermals Ermittlungen gegen den Gründer der rechtsextremen Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, eingeleitet, der trotz mehrerer Urteile gegen ihn die Gaskammern in NS-Konzentrationslagern erneut als Detail des Zweiten Weltkrieges bezeichnet hat. Ermittelt werde wegen des Bestreitens eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, verlautete am Donnerstagabend aus Justizkreisen in Paris.

