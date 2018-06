Bobigny (AFP) 80 Kilogramm Kokain in Bananen-Kartons in einem Supermarkt, 21 Kilo in einem Koffer mit dem Namen eines ahnungslosen Flugpassagiers - die französischen Behörden haben am Freitag gleich zwei skurrile Drogenfunde bekanntgegeben. In einem Supermarkt in Epinay-sur-Seine nördlich von Paris entdeckten Mitarbeiter am Freitagmorgen fast 80 Kilo Kokain in Kartons, die eigentlich Bananen enthalten sollten. "Sie wollten die Bananen in die Auslage legen", sagte ein Polizist. "Aber als sie die Kartons geöffnet haben, sind sie auf weißes Pulver gestoßen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.