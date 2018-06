Teheran (AFP) In Teheran haben hunderte Iraner die in Lausanne erzielte Einigung im Atomstreit gefeiert. Auf der großen Straße Val-e-Asr, die von Süd nach Nord durch die iranische Hauptstadt führt, gab es in der Nacht zum Freitag Hupkonzerte und Menschen tanzten und sangen auf den Straßen, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Viele Iraner formten das Siegeszeichen oder schwenkten weiße Taschentücher.

