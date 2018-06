Teheran (AFP) Die Atom-Vereinbarung wird nach den Worten des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani ein "neues Kapitel" in den internationalen Beziehungen seines Landes einleiten. "Wir haben Spannungen und sogar Feindseligkeiten mit machen Ländern, wir hoffen auf ein Ende der Spannungen und Feindseligkeiten", sagte Ruhani am Freitag in einer Fernsehansprache.

