Jerusalem (AFP) Israel hat das internationale Rahmenabkommen zum umstrittenen iranischen Atomprogramm am Freitag als "sehr gefährlich" bewertet. "Diese Eckpunkte sind ein Schritt in eine sehr, sehr gefährliche Richtung", sagte Regierungssprecher Mark Regev vor der Presse. Denn "das einzige Ziel" der iranischen Führung sei es, "sich in den Besitz der Atombombe zu bringen". So erlaube das Zwischenabkommen "dem Iran, Forschung und Entwicklung zum Bau effizienterer Zentrifugen zur Urananreicherung fortzuführen", kritisierte Regev.

