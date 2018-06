Washington (dpa) - Fast 30 Jahre saß der Afroamerikaner Anthony Ray Hinton im US-Staat Alabama in der Todeszelle - jetzt kam der 58-Jährige angebliche Mörder auf freien Fuß. Wie US-Medien berichten, hob ein Gericht die Strafe auf. "Sie wollten mich für etwas hinrichten, was ich nicht getan habe", sagte Hinton nach seiner Freilassung. Er wurde nach CNN-Angaben zum Tode verurteilt, weil er bei Überfällen auf Fast-Food-Restaurants zwei Angestellte getötet haben soll. Wichtigstes Indiz war eine bei ihm gefundene Waffe. Doch 2014 wurde ein neues Verfahren angeordnet - nachdem Experten bereits Jahre zuvor Zweifel an der Tatwaffen-Theorie geäußert hatten.

