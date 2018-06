Peking (SID) - Chinas Hürdensprint-Olympiasieger Liu Xiang steht vor dem Karriereende. "Liu bereitet sich tatsächlich auf die Erklärung seines Rücktrittes vor", sagte sein Trainer Sun Haiping der Zeitung Peng Pai. Dem Vernehmen nach will Liu am Dienstag seinen Abschied offiziell verkünden.

Liu gehörte in seiner über zehnjährigen Laufbahn zu den populärsten und zugleich auch tragischsten Figur des chinesischen Sports. Sein Erfolg im Olympia-Finale 2004 in Athen machte den früheren Weltrekordler (12,88 Sekunden im Juli 2006) zwar im Reich der Mitte schlagartig zu einem Superstar, doch musste Liu seine Hoffnungen auf eine zweite Goldmedaille bei den folgenden zwei Sommerspielen schon in den Vorläufen begraben: 2008 beim "Heimspiel" in Peking erlitt der zweimalige WM-Zweite einen langwierige Achillessehnenverletzung, 2012 in London stürzte der einstige Hochspringer.