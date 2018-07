Paris (dpa) - Eine erste Auswertung des zweiten Flugschreibers hat bestätigt, dass der Copilot das Germanwings-Flugzeug bewusst in den Sinkflug brachte. Der Autopilot sei von dem Anwesenden im Cockpit so eingestellt worden, dass die Maschine auf 100 Fuß sinkt, teilte die französische Untersuchungsbehörde Bea mit. Außerdem sei während des Sinkflugs mehrfach die Geschwindigkeit der Airbus-Maschine mit insgesamt 150 Menschen an Bord erhöht worden. Eine Auswertung des gefundenen Stimmrekorders hatte ergeben, dass der Copilot zum Zeitpunkt des Absturzes am 24. März allein im Cockpit war.

