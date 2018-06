São Paulo (dpa) - Beim Absturz eines Helikopters sind im Großraum der brasilianischen Millionen-Metropole São Paulo alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte nach lokalen Medienangaben in ein Haus in dem Ort Carapicuíba. In dem Gebäude hielt sich zum Zeitpunkt des Unglücks niemand auf. Offenbar befand sich die Maschine nach Wartungsarbeiten auf einem Probeflug. Die Absturzursache ist unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.