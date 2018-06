Bamako (AFP) Bei Ermittlungen zu einer Explosion in der malischen Hauptstadt Bamako sind die Sicherheitsbehörden des westafrikanischen Landes offenbar einem Anschlagsplan auf die Spur gekommen. Eine Explosion erschütterte am Freitag ein Privathaus in einem Randbezirk von Bamako, dabei wurde nach Angaben der Sicherheitskräfte ein Wachmann getötet. In dem Haus sei ein schwerer Anschlag vorbereitet worden, sagte ein Beamter der Gendarmerie der Nachrichtenagentur AFP. Der aus dem Nachbarland Burkina Faso stammende Hausbesitzer sei festgenommen worden und habe angefangen, Details preiszugeben.

