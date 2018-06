Madrid (SID) - Der dreimalige Motorrad-Weltmeister Dani Pedrosa ist nach anhaltenden Schmerzen im Arm am Freitagmorgen erneut operiert worden. Das teilte sein Rennstall Repsol-Honda aus der MotoGP nach dem zweistündigen Eingriff mit und erklärte, Pedrosa werde aller Voraussicht nach "vier bis sechs Wochen pausieren müssen". Damit würde er die nächsten beiden Grand Prix in den USA und Argentinien verpassen. Ersatzfahrer Hiroshi Aoyama (Japan) wird ihn solange vertreten.

Dem 29-jährigen Spanier hatte beim Saisonauftakt in Doha am vergangenen Wochenende erneut die Rennfahrerkrankheit "arm pump" zu schaffen gemacht. "Während der Saisonvorbereitung sah es so aus, als hätte er das Problem im Griff. Leider ist es in der Stresssituation eines Rennens wieder aufgetreten", teilte Repsol-Honda mit.

In der vergangenen Saison hatte Pedrosa die gleichen Schwierigkeiten und sich deshalb operieren lassen - ohne Erfolg. Es kommt zum "arm pump", wenn sich durch die Arbeit an Bremse und Gas die Muskeln ausdehnen. Dadurch wird der Blutkreislauf abgeschnitten.