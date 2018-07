Lima (AFP) Nach der Absetzung von Ministerpräsidentin Ana Jara ist in Peru der bisherige Verteidigungsminister Pedro Cateriano zum neuen Regierungschef ernannt worden. Der 57-Jährige legte am Donnerstag am Sitz von Präsident Ollanta Humala in Lima seinen Amtseid ab, wie das peruanische Fernsehen berichtete. Der Staatschef nutzte den Wechsel an der Regierungsspitze zu einer Kabinettsumbildung. Die prominenteste Neubesetzung betraf das Außenamt: Die bisherige Botschafterin in Paris, Ana María Sánchez, ersetzt Gonzalo Gutiérrez auf dem Posten des Chefdiplomaten des südamerikanischen Landes.

