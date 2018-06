Los Angeles (SID) - Der Abosender Sky hat sich die deutschen Live-Übertragungsrechte für den Megafight zwischen den Box-Superstars Floyd Mayweather jr. und Manny Pacquiao gesichert. Dies teilte Sky am Karfreitag mit. Der Kampf der Superlative findet nach jahrelangen Verhandlungen am 2. Mai in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas/Nevada statt, er sorgt für einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Dollar (368 Millionen Euro).

"Selten sind im Sport Superlative wie 'Jahrhundertkampf' so berechtigt wie in diesem Fall. Im Ring wie auch außerhalb verspricht dieser Kampf alle Erwartungen zu erfüllen und sogar noch zu übertreffen.", sagte Carsten Schmidt, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Senders. In den USA kostet der Fight den interessierten TV-Zuschauer eine Gebühr von 99 bzw. 89 Dollar (91 bzw. 82 Euro). Der deutsche Sky-Kunde wird so tief nicht in die Tasche greifen müssen, die genauen Preise sind noch nicht bekannt.

Der in 47 Kämpfen noch unbesiegte "Money" Mayweather darf mit einer Börse von rund 150 Millionen Dollar (138 Millionen Euro) rechnen, "Pac-Man" Pacquiao (57 Siege, 5 Niederlagen) wird wohl cirka 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) kassieren.

Das Duell im Ring sorgt in den USA für einen Hype. Zuletzt wurden die ohnehin astronomischen Preise noch einmal angehoben, von günstigstenfalls 1000 auf 1500 Dollar (1380 Euro) und auf den teuersten Plätzen von 5000 über 7500 Dollar auf nun 10.000 Dollar (9200 Euro). Der bisherige Rekord von gut 20 Millionen Dollar (18,4 Millionen Euro) aus Mayweathers Kampf 2013 gegen Saul Alvarez wird somit um ein Mehrfaches übertroffen.