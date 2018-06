Rom (AFP) Papst Franziskus hat zur traditionellen Abendmahlmesse an Gründonnerstag zwölf Häftlingen und einem Kleinkind die Füße gewaschen. Bei der Zeremonie in der Haftanstalt Rebibbia in Rom, in der auch der frühere Papst-Attentäter Ali Agca einsaß, wiederholte Franziskus die Demutsgeste von Jesus gegenüber seinen Jüngern. "Jesus hat sich zum Sklaven gemacht, um uns zu dienen, uns zu heilen, uns zu waschen", sagte er während der Feier in der Kapelle von Roms größtem Gefängnis, an der je 150 männliche und weibliche Gefangene teilnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.