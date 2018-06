Ouagadougou (AFP) Bewaffnete Männer haben am Samstag einen für die Sicherheit einer Manganmine in Burkina Faso verantwortlichen Rumänen entführt. Wie ein ranghoher Offizier in Burkina Faso mitteilte, verschleppten die Männer ihre Geisel vom Manganbergwerk in Tambao iim Norden des Landes n Richtung der malischen Grenze. Bei dem Angriff sei ein Polizist "übel verletzt" worden. Die fünf Angreifer sahen laut Angaben von Sicherheitskräften wie Tuareg aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.