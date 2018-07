Berlin (AFP) In der Ortschaft Tröglitz in Sachsen-Anhalt ist in der Nacht zum Samstag eine künftige Asylbewerberunterkunft durch einen Brand beschädigt worden. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Halle am Samstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, es entstand aber Sachschaden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.