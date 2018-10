Berlin (AFP) Ein Germanwings-Flugzeug ist am Samstag nach technischen Problemen außerplanmäßig in Stuttgart gelandet. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, war während des Fluges von Köln/Bonn nach Venedig ein Ölverlust angezeigt worden. Daraufhin seien ein Triebwerk abgeschaltet und eine Ausweichlandung in Stuttgart vorgenommen worden.

